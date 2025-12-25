En Universidad de Chile están ad portas de tener un nuevo entrenador, donde el escogido es Francisco Meneghini, esto tras la salida de Gustavo Álvarez, quien llegó a un acuerdo para romper su contrato con la U.

El ex Huachipato deja el proyecto deportivo del cuadro laico después de dos temporadas, donde consiguió una Copa Chile y la Supercopa, además de las semifinales de Copa Sudamericana. Pero la gran deuda fue el título en la Liga de Primera.

El técnico argentino de 53 años presionó su salida aludiendo a una relación desgastada con la dirigencia de Azul Azul, pero los rumores indican que estaría listo para asumir en la Selección de Perú.

Los descargos de un histórico de la U

Ante aquello, un histórico de la U se fue en contra de la decisión de Álvarez. Se trata de Luis Musrri, quien en conversación con el programa “Azul de la U, Cavi Contigo”, comentó: “La sorpresiva ida de nuestro entrenador nos dejó ‘plop’, pero yo creo que él ya debe tener algo, no creo que se haya ido así porque sí, nomás”.

“El amor dura hasta que llega una oferta, nomás. Yo no creo que Álvarez se haya ido dejando un año de contrato, por más que tengas problemas con tu jefe, no vas a dejar, no vas a regalarlo así como él lo hizo”, añadió.

“Sin duda él ya tiene un precontrato en otro lugar que para mí es Perú. Me parece que en marzo será anunciado”, adelantó Musrri.

En síntesis