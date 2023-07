El sensible llamado de ex técnico campeón con Universidad de Chile a Mauricio Pellegrino: "Tienen que jugar juntos Lucas Assadi y Darío Osorio"

Un inmenso dolor generó en el mundo azul, la apabullante derrota de Universidad de Chile por tres goles a cero ante Unión Española, en el cierre de la fecha 17 del Campeonato Nacional de Primera División.

Y desde luego, expertos en el cuadro laico tuvieron sus reacciones tras esta dura derrota que complicó las pretensiones de la U de llegar a la cima del certamen. Bolavip Chile conversó con el ex entrenador campeón, César Vaccia, quien hizo su propio análisis a lo visto por los estudiantiles en Plaza Chacabuco.

“No fuimos el equipo intenso, no fuimos un equipo compacto y dejamos muchos espacios a la espalda de los centrales y eso nos pasó la cuenta. Después del uno a cero, el equipo se descompuso”, sentenció el ex estratega.

El sanantonino, agregó una importante reflexión y que va ligada a lo que debiesen hacer los azules como filosofía pura. “La U debiese entender que funcionan como equipo, no en base a individualidades”, aseveró.

Sobre la salida de Lucas Assadi, el ex seleccionador nacional envió un potente llamado al técnico, Mauricio Pellegrino y va de la mano de Darío Osorio y por cierto, Lucas Assadi, a quien por ningún motivo, pide no tenerlo fuera del equipo.

“Siempre he dicho que tienen que jugar Lucas Assadi y Darío Osorio. Osorio como delantero libre, otro atacante más y por cierto Lucas Assadi, porque él como todo jugador, puede estar alejado, desconcentrado, pero en cualquier momento hace un pase gol o hace uno, genera una situación. Sin él, no tuvimos ni una sola oportunidad en el arco contrario, solo ímpetu”, afirmó el profesional.

Vaccia invita a la U a ser más equipo (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para el desempeño del argentino, Emmanuel Ojeda, quien fue bastante cuestionado por su desempeño. “Ojeda no es de marca, es mixto. No es un Camargo, no tiene presencia. Juega bien, pero en la posición en que él juega, debe quitar balones y él no tiene eso y fue lo que se vio ante Unión”, cerró Vaccia.