Una noche para el olvido tuvieron los hinchas de Universidad de Chile tras la goleada que les propinó O’Higgins de Rancagua por 5 a 2 en el Estadio Santa Laura, partido válido por la fecha 20 del Campeonato.

Pero, en los segundos finales del encuentro se vivió un tenso momento. Corría el minuto 90+7 y Jeisson Fuentealba fue el encargado de poner el segundo descuento azul en el recinto deportivo de la comuna de Independencia.

Al ver que la pelota ingresó en el arco defendido por Ignacio González, el formado en la U corrió raudamente a buscar el balón y fue ahí que apareció el ex guardameta de Colo Colo, quien evitó que el mediocampista tomara el esférico y todo terminó en un intercambio verbal entre ambos jugadores.

Los ánimos terminaron caldeados en el Santa Laura | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El árbitro Juan Sepúlveda pitó el final del cotejo y rápidamente el delantero Leandro Fernández se acercó al cuidatubos de 33 años para recriminarle su actuar en dicha esa maniobra.

Ya más calmado los ánimos, González se acercó a hablar con el sitio AS Chile, con el cual aclaró la situación que se vivió en los últimos segundos del duelo entre el Romántico Viajero y el Capo de Provincia.

“Yo tampoco me refiero mucho a lo que pasa dentro de la cancha. Escuché un grito y más que nada por eso reaccioné así. Nunca en mi carrera me he burlado de un rival o algo así y llevo muchos años jugando. Y jamás lo haría. A modo de aclaración, no fue más que eso. Le decía eso al árbitro, por eso no amonestó ni estaba la necesidad. Es algo que por primera vez me pasa en 15 años de carrera. En el fondo son cosas que quedan ahí y aclarar eso, que nunca me voy a burlar de un rival”, cerró.