Ya han pasado las horas de la dura caída de Universidad de Chile por 5 a 2 ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura y los hinchas azules siguen criticando el mal rendimiento que tuvo el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

Pero, una jugada llamó a la atención de los simpatizantes del Romántico Viajero. Y es que en los segundos finales, Jeison Fuentealba fue el encargado de poner el segundo descuento azul y el guardameta Ignacio González evitó que el mediocampista tomara el balón, lo que terminó en un intercambio verbal entre ambos jugadores.

Fuentealba convirtió de penal uno de los descuentos de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El portero del Capo de Provincia se tomó unos minutos para conversar con Bolavip Chile y aclarar la polémica situación que se vivió en el recinto de Plaza Chacabuco.

“Primero, yo en ningún momento le dije algo al momento de patear el penal y solo le decía al árbitro que la pelota tenía que estar en el punto penal. Después que hacen el gol, yo sentí que habían gritado algo por atrás que fue Jeison (Fuentealba) y por eso fue la reacción mía”, partió diciendo el ex Colo Colo.

Agregando que “para zanjar el tema, pesqué el teléfono y llamé a Jeisson y él me dijo que no dijo nada y todo quedó en la cancha de fútbol. Hasta aproveché por el crecimiento futbolístico que ha tenido, no hay ninguna mala onda”.

“Yo reacciono porque escuché algo y no porque me haya ido encima de un cabro joven”, cerró señalando en la entrevista.