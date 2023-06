Nicolás Guerra lo pasó mal la semana pasada en el Estadio Santa Laura. El delantero de Universidad de Chile erró un penal y los azules quedaron fuera de la Copa Chile ante O’Higgins. Una semana después, el fútbol le dio una gran revancha al Kun y nada menos que en un clásico ante la Universidad Católica.

Guerra fue criticado por su acción la semana pasada. Hoy, el delantero marcó un gol y entregó una asistencia para la conquista de Darío Osorio en el contundente 3-0 sobre la escuadra de Ariel Holan. Sin duda, un bálsamo para el esforzado delantero que va a la pelea partido a partido.

“Fueron días duros. Fue un premio al esfuerzo. Desde que llegué me saco la cresta día a día entrenando y en todo sentido. Esto es para mis compañeros, para mi familia y para los que siempre han estado ahí en las buenas y en las malas”, dijo Guerra emocionado en TNT Sports.

Nicolás Guerra abrió la ruta del triunfo para la Universidad de Chile en el clásico ante la UC (Photosport)

Guerra ha tenido que batallar más de la cuenta y logró convencer a Mauricio Pellegrino para quedarse con el partido ante la UC. El delantero fue fundamental y dejó atrás la mala jornada de hacer 7 días atrás en el mismo recinto.

“Esto también es para el equipo de trabajo que tengo detrás. Nos hemos sacado la cresta todos juntos y espero seguir mejorando día a día. Para estar acá hay que jugar y hay que ponerle. Trabajo día a día para seguir adelante, porque somos unos guerreros”, añadió.

El Kun Guerra también reveló que “el profe me apoyó y también mucha gente, gente que no está en el club, jugadores importantes me dieron hartos consejos y que esto es así. Ahora, estoy más enfocado que nunca”.