Francisco ‘Paqui’ Meneghini no encuentra el rumbo en Universidad de Chile, toda vez que el entrenador de los azules sumó un nuevo empate en la Liga de Primera 2026 y sigue sin saber de victorias en el torneo local.

El día de ayer ante Deportes Limache, la U comenzó perdiendo el compromiso y después supo darle vuelta, pero cuando ya se acercaba el minuto 90 el cuadro de la Región de Valparaíso puso el 2-2 que, a la postre, sería el resultado final.

Una de las malas noticias que dejó el compromiso entre azules y limachinos fue la salida de Lucas Assadi, quien no pudo terminar el compromiso y fue reemplazado en el entretiempo por el director técnico de la U.

Aránguiz mostró dolor en dos oportunidades. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Meneghini, Lucas Assadi no es la única preocupación que tendrá para el Superclásico: Charles Aránguiz mostró en dos ocasiones señales de dolor en su rodilla izquierda, las cuales fueron evidenciadas por las cámaras de TNT Sports.

Al Príncipe se le vio disminuido físicamente en el segundo tiempo y con muestras de dolor, por lo que habrá que ver cómo se desarrolla la semana para ver si dirá presente o no en el Estadio Monumental el próximo domingo.

Cabe mencionar que albos y azules se verán las caras el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y en donde la U está obligada a quedarse con los tres puntos.

