El fin de semana que pasó se especuló que Lucas Assadi tenía todo arreglado para llegar a Atlético Mineiro, pero lo cierto es que la oferta y la forma de pago no logró satisfacer lo que quiere Universidad de Chile.

BOLAVIP conversa con un histórico azul, César Vaccia, el que no sólo asegura que el 10 azul vale lo que se pide por él, si no que no ve con malos ojos que se quede un año más en el país considerando la fama del cuadro brasileño de ser “mala paga”.

“Lo que pasa es que en esto del fútbol, especialmente de los jugadores, la oportunidad, yo creo que el 2024-2025 fue bueno de Lucas, fue buenísimo, por lo tanto creo que se hizo un prestigio, una imagen y hay gente que lo está mirando y todo. Yo creo que vale los 5 millones”, asegura.

Agregando que “el problema es que el mercado chileno, los jugadores chilenos no están bien cotizados, lamentablemente ¿por qué? Por la selección, porque no hemos tenido buenas actuaciones en la Copa Libertadores, en la Sudamericana”.

El estratega bicampeón con la U, está muy bien informado y advierte a Universidad de Chile sobre la negociación.

César Vaccia afirma que Lucas Assadi vale los cinco millones de dólares que la U pide.

“Ahora el problema que yo le veo, por lo que he leído, es que Atlético Mineiro, que es un gran club brasileño, por ahí no es muy regular para pagar sus deudas. De hecho Palestino entiendo que todavía no le pagan lo del Chico Román, entonces, yo creo que es el problema es más de fondo”.

¿Un año más para Lucas Assadi en la U?

César Vaccia afirma que “o sea, no es malo tampoco. Tampoco es malo pensando en la U, que se está armando bien, como se pretende clasificar ante Palestino en la Copa Sudamericana y que ahí tiene que tener una gran actuación”.

Para el final, el estratega bicampeón con los azules es de la idea de que “si el jugador mantiene y aumenta su rendimiento, obviamente que a lo mejor van a venir a ofrecer 5 millones en varios clubes”.