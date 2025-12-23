Universidad de Chile puede tener una oportunidad en el mercado de fichajes, aunque por un lamentable motivo. Un eterno deseo del conjunto estudiantil analiza cambiar de club por un grave problema.
¿Qué pasó? Uno de sus compañeros en Barcelona de Guayaquil perdió la vida en las últimas semanas. Fue asesinado, bajo circunstancias que se investigan, en una carnicería en Ecuador.
Ese es el caso de Octavio Rivero, que en atención a la prensa se refirió a su presente. Se desahogó tras el fallecimiento de su colega, lo que puede marcar el próximo paso en su carrera.
“Fue un año bastante complicado, creo que se termina de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y, en mi caso, de mi amigo Mario (Pineida)“, lanzó.
“Es algo muy triste, nos pegó a todos. Y de la situación del club, no terminamos como hubiésemos querido. Nos vamos tristes, pero ahora a descansar. No puedo hacer un análisis muy profundo, la situación es complicada“, agregó.
Ojo, Universidad de Chile: la incertidumbre de Octavio Rivero
Tras ello, el goleador argentino de 33 años dejó en claro su futuro: no descartó la posibilidad de cambiar de rumbo. Es más, apuntó -entrelíneas- a que esa es su prioridad en este instante.
“Lastimosamente, esta situación es insostenible. Creo que tanto yo como el grupo y mis compañeros la hemos pasado mal este tiempo. Esperemos que esto cambie, porque así es muy difícil seguir“, reflexionó.
“Tengo contrato (hasta 2027), habrá que ver. Ahora me quiero ir de vacaciones y desconectar un poco (…) Hay que ver qué va a pasar”, cerró.
En resumen:
Aunque tiene contrato vigente con el cuadro “Torero” hasta 2027, las declaraciones del ex delantero de Colo Colo y Unión Española sugieren que su ciclo en Guayaquil está cerca de terminar por motivos extrafutbolísticos:
- Impacto emocional: El fallecimiento de Pineida golpeó profundamente al plantel. Rivero confesó que el grupo lo ha pasado muy mal y que el año terminó de la peor manera posible.
- Incertidumbre contractual: “Tengo contrato, habrá que ver… así es muy difícil seguir”, sentenció el atacante, dejando la puerta abierta a una rescisión o negociación para salir del país.
- Oportunidad para la U: La dirigencia azul, que busca potenciar su ataque para 2026 bajo el mando de Francisco Meneghini, ve en Rivero la cuota de jerarquía y conocimiento del medio nacional que necesita el equipo.