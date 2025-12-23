Universidad de Chile puede tener una oportunidad en el mercado de fichajes, aunque por un lamentable motivo. Un eterno deseo del conjunto estudiantil analiza cambiar de club por un grave problema.

¿Qué pasó? Uno de sus compañeros en Barcelona de Guayaquil perdió la vida en las últimas semanas. Fue asesinado, bajo circunstancias que se investigan, en una carnicería en Ecuador.

Ese es el caso de Octavio Rivero, que en atención a la prensa se refirió a su presente. Se desahogó tras el fallecimiento de su colega, lo que puede marcar el próximo paso en su carrera.

“Fue un año bastante complicado, creo que se termina de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y, en mi caso, de mi amigo Mario (Pineida)“, lanzó.

“Es algo muy triste, nos pegó a todos. Y de la situación del club, no terminamos como hubiésemos querido. Nos vamos tristes, pero ahora a descansar. No puedo hacer un análisis muy profundo, la situación es complicada“, agregó.

Octavio Rivero abordó su futuro. Ya estuvo en el radar de Universidad de Chile. (Foto: Barcelona SC)

Ojo, Universidad de Chile: la incertidumbre de Octavio Rivero

Tras ello, el goleador argentino de 33 años dejó en claro su futuro: no descartó la posibilidad de cambiar de rumbo. Es más, apuntó -entrelíneas- a que esa es su prioridad en este instante.

“Lastimosamente, esta situación es insostenible. Creo que tanto yo como el grupo y mis compañeros la hemos pasado mal este tiempo. Esperemos que esto cambie, porque así es muy difícil seguir“, reflexionó.

“Tengo contrato (hasta 2027), habrá que ver. Ahora me quiero ir de vacaciones y desconectar un poco (…) Hay que ver qué va a pasar”, cerró.

En resumen:

Aunque tiene contrato vigente con el cuadro “Torero” hasta 2027, las declaraciones del ex delantero de Colo Colo y Unión Española sugieren que su ciclo en Guayaquil está cerca de terminar por motivos extrafutbolísticos: