Este sábado se vivió el gran debut del delantero chileno Lucas Cepeda en el Elche y nada más que ante el Barcelona, el actual campeón de La Liga de España.
El ex Colo Colo ingresó a los 74 minutos, robándose todas las miradas en el Estadio Manuel Martínez Valero.
En total, el extremo de 23 años disputó 22 minutos, sumando los descuentos, donde intentó generar ocasiones de peligro, en que estuvo cerca de anotar su primer gol en Europa.
Pero el seleccionado nacional no pudo hacer mucho más en la derrota de su nueva escuadra, pues los culés se impusieron por 1-3 con goles de Lamine Yamal (6′), Ferran Torres (40′) y Marcus Rashford (72′). El descuento fue de Álvaro Rodríguez (29′).
Con este resultado, el Elche bajó a la duodécima posición quedándose con 24 puntos, a tres unidades de la zona de descenso. En la misma línea están Athletic de Bilbao y el Sevilla de los compatriotas Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Mienntras que el Barcelona sigue siendo el líder del torneo con 55 puntos, sacando cuatro de ventaja a su escolta que es el Real Madrid.
El próximo partido del cuadro ilicitano será el sábado 7 de febrero, cuando visite a la Real Sociedad a las 17:00 horas de Chile en Anoeta.
La tabla de posiciones de La Liga
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Goles
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Barcelona
|55
|22
|60:23
|37
|18
|1
|3
|VV DVV
|2
|Real Madrid
|51
|21
|45:17
|28
|16
|3
|2
|VVVVV
|3
|Atlético
|45
|22
|38:17
|21
|13
|6
|3
|EVVEV
|4
|Villarreal
|42
|21
|39:23
|16
|13
|3
|5
|EDDVV
|5
|Espanyol
|34
|22
|26:27
|-1
|10
|4
|8
|DDDED
|6
|Betis
|32
|21
|34:27
|7
|8
|8
|5
|DV EDV
|7
|Celta
|32
|21
|29:23
|6
|8
|8
|5
|DVVVE
|8
|Real Sociedad
|27
|21
|29:29
|0
|7
|6
|8
|VVVEE
|9
|Osasuna
|26
|22
|26:27
|-1
|7
|5
|10
|EVVDE
|10
|Alavés
|25
|22
|20:27
|-7
|7
|4
|11
|VVDDE
|11
|Girona
|25
|22
|21:36
|-15
|6
|7
|9
|DEVVV
|12
|Elche CF
|24
|22
|30:32
|-2
|5
|9
|8
|DDEED
|13
|Sevilla
|24
|21
|28:33
|-5
|7
|3
|11
|VEDDD
|14
|Athletic
|24
|21
|20:30
|-10
|7
|3
|11
|DDEDD
|15
|Valencia
|23
|21
|22:33
|-11
|5
|8
|8
|VVEDE
|16
|Rayo
|22
|21
|17:28
|-11
|5
|7
|9
|DDVED
|17
|Getafe
|22
|21
|16:27
|-11
|6
|4
|11
|EDDED
|18
|Mallorca
|21
|21
|24:33
|-9
|5
|6
|10
|DVDDE
|19
|Levante UD
|18
|21
|24:34
|-10
|4
|6
|11
|EVD EV
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|12:34
|-22
|3
|7
|12
|VDDEE
