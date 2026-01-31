Este sábado se vivió el gran debut del delantero chileno Lucas Cepeda en el Elche y nada más que ante el Barcelona, el actual campeón de La Liga de España.

El ex Colo Colo ingresó a los 74 minutos, robándose todas las miradas en el Estadio Manuel Martínez Valero.

En total, el extremo de 23 años disputó 22 minutos, sumando los descuentos, donde intentó generar ocasiones de peligro, en que estuvo cerca de anotar su primer gol en Europa.

Pero el seleccionado nacional no pudo hacer mucho más en la derrota de su nueva escuadra, pues los culés se impusieron por 1-3 con goles de Lamine Yamal (6′), Ferran Torres (40′) y Marcus Rashford (72′). El descuento fue de Álvaro Rodríguez (29′).

Con este resultado, el Elche bajó a la duodécima posición quedándose con 24 puntos, a tres unidades de la zona de descenso. En la misma línea están Athletic de Bilbao y el Sevilla de los compatriotas Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Mienntras que el Barcelona sigue siendo el líder del torneo con 55 puntos, sacando cuatro de ventaja a su escolta que es el Real Madrid.

El próximo partido del cuadro ilicitano será el sábado 7 de febrero, cuando visite a la Real Sociedad a las 17:00 horas de Chile en Anoeta.

La tabla de posiciones de La Liga

# Equipo PTS J Goles +/- G E P Últimas 1 Barcelona 55 22 60:23 37 18 1 3 VV DVV 2 Real Madrid 51 21 45:17 28 16 3 2 VVVVV 3 Atlético 45 22 38:17 21 13 6 3 EVVEV 4 Villarreal 42 21 39:23 16 13 3 5 EDDVV 5 Espanyol 34 22 26:27 -1 10 4 8 DDDED 6 Betis 32 21 34:27 7 8 8 5 DV EDV 7 Celta 32 21 29:23 6 8 8 5 DVVVE 8 Real Sociedad 27 21 29:29 0 7 6 8 VVVEE 9 Osasuna 26 22 26:27 -1 7 5 10 EVVDE 10 Alavés 25 22 20:27 -7 7 4 11 VVDDE 11 Girona 25 22 21:36 -15 6 7 9 DEVVV 12 Elche CF 24 22 30:32 -2 5 9 8 DDEED 13 Sevilla 24 21 28:33 -5 7 3 11 VEDDD 14 Athletic 24 21 20:30 -10 7 3 11 DDEDD 15 Valencia 23 21 22:33 -11 5 8 8 VVEDE 16 Rayo 22 21 17:28 -11 5 7 9 DDVED 17 Getafe 22 21 16:27 -11 6 4 11 EDDED 18 Mallorca 21 21 24:33 -9 5 6 10 DVDDE 19 Levante UD 18 21 24:34 -10 4 6 11 EVD EV 20 Real Oviedo 16 22 12:34 -22 3 7 12 VDDEE

