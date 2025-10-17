En la historia reciente de la Universidad de Chile sin duda que uno de los entrenadores que ha marcado una época dentro del club ha sido el estratega argentino, Jorge Sampaoli, quien logró adrle el primer título internacional al club con la Copa Sudamericana 2011.

Dentro de su periplo, el ‘Casildense’ elevó a los ‘Azules’ a otro nivel, generando gran superioridad en el fútbol chileno siendo tricampeón y a nivel internacional, compitiendo al más alto nivel tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Dentro del programa ‘De Fútbol se Habla Así’ de DSports, el periodista Pablo Flamm generó mucho debate en la hinchada azul, colocando en duda la idolatría por la gente de la U a Jorge Sampaoli.

“Los hinchas de la Universidad de Chile tienen cariño por lo que ha hecho Gustavo Álvarez, pero no es un ídolo hoy para la U todavía, hay que poner ahí la pausa. Yo creo que Sampaoli entra en ese parámetro”, señaló Rodrigo López antes de la intervención de Flamm.

Luego de esto, es cuando aparece Flamm y deja la duda por parte de una de la hinchada de la U, si es que considera un ídolo a Sampaoli: “yo diría para un sector de la hinchada (es ídolo), no sé si para toda”.

Sampaoli hizo historia en la U | Foto: Photosport

La comparación que hace con Borghi

Finalmente, Flamm hizo una comparación de Jorge Sampaoli con Claudio Borghi, en la que indica que este último si es un ídolo total por parte del hincha de Colo Colo, algo que duda que suceda por el hincha de la U por el entrenador campeón de la Copa Sudamericana con la U y la Copa América con la Selección Chilena.

“Voy hacer una analogía, ¿Es Sampaoli como es Claudio Borghi para Colo Colo?, yo creo que no, porque tu dices Claudio Borghi en Colo Colo y le abren las puertas de par en par”, cerró.