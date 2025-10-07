La Roja Sub 20 se juega la vida este martes cuando tenga que recibir en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso la visita de México, compromiso válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Hasta el momento, Nicolás Córdova y sus dirigidos no han estado a la altura de lo que se esperaba, más allá de que se instalaron en la ronda de los 16 mejores. Chile no muestra un buen nivel de juego y el DT nacional se ha llenado de críticas.

En esa línea va Pablo Flamm, quien en De Fútbol Se Habla Así de D Sports encaró al DT: “Sí es bueno decir que, diagnosticando los problemas del fútbol joven, Nicolás Córdova la tiene súper claro: entrega datos sólidos, ha trabajado durante más de dos años conociendo cada realidad”.

Córdova en la cuerda floja. | Foto: Photosport

“Una cosa es diagnosticar y la otra es dirigir. Y en la dirección técnica no ha estado certero, no le ha apuntado a la conformación del equipo, a la lectura de los partidos o a los cambios”, complementó el comunicador.

Eso sí, Flamm espera que esta noche el partido pueda dejar otras sensaciones: “Ojalá eso se pueda revertir, porque le haría muy bien no solo al Mundial que siga Chile, sino que le haría muy bien a Nicolás Córdova en su carrera para enmendar el rumbo”, remató.

Más allá de las palabras, las métricas o los números, Chile saldrá a la cancha en Valparaíso con el objetivo y la misión de instalarse en los cuartos de final del Mundial Sub 20 para medirse con el ganador del cruce entre Argentina y Nigeria.

Así se define el partido entre Chile y México

Si el partido entre Chile y México termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se definirá en un alargue de 15 minutos por lado. Si la paridad persiste, irán a definición desde el punto penal.