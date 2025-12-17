Colo Colo ya empieza a preparar con todo lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan dejar atrás lo que fue su 2025 para el olvido y desean en el próximo año poder volver a competir por cosas importantes.

Por esto, en el ‘Cacique’ saben que el mercado de pases que ya está en marcha sera importante para la institución, en la que esperan poder reforzarse de buena forma para los desafíos que se avecinan.

En las últimas horas, una importante información es la que ha recibido el equipo que comanda Fernando Ortiz, en la que dos jugadores paraguayos han comenzado a tomar fuerza para arribar a Colo Colo.

Se trata del defensor paraguayo, Junior Barreto, quien milita en Olimpia de Paraguay y del atacante paraguayo, Junior Marabel, quien en el fútbol chileno defiende la camiseta de Palestino.

Marabel es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Esta información la entregó el periodista, Pablo Flamm en el programa ‘De Fútbol Se Habla Así’ de DSports, en la que indicó que ambos jugadores fueron acercados a Colo Colo para la próxima temporada.

De esta forma, nuevos jugadores comienzan a aparecer en el radar del ‘Popular’ para lo que la temporada 2026, en donde Fernando Ortiz espera por refuerzos varios para iniciar lo que será su pretemporada.

Los próximos días podría ser cruciales en Colo Colo, ya que dentro de la reunión de directivos podrían comenzar a avanzarse muchas negociaciones con jugadores que son opción para el ‘Albo’.

