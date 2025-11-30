Colo Colo tropezó de manera fea en el norte del país el viernes pasado, donde cayó por 0-3 ante Cobresal y complicó en demasía sus chances de clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que no se guardó absolutamente nada para criticar a los albos fue Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports: “¿Colo Colo jugó la final que tenía que jugar? No, no la jugó. Lo digo con respeto, es un equipo sin alma”, abrió.

Colo Colo al borde de quedar fuera de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“Más allá de todos los problemas futbolísticos en este mega plantel -el más millonario de Chile- que se armó para igualar los cuartos de final de Copa Libertadores, seguir en la Sudamericana y Copa Chile. Quedó fuera de todo”.

En esa línea, Flamm complementa diciendo que “Hoy está prácticamente fuera de la Copa Sudamericana porque no depende de sí mismo. ¿Se trajo a Ortiz para enmendar el rumbo? Ojo con los triunfos de Colo Colo, que no lleven a un engaño”.

Lo cierto es que Colo Colo ahora tiene que vencer sí o sí a Audax Italiano y esperar que los itálicos no sumen de 3 ante Ñublense el lunes o que, en su defecto, Cobresal pierda en la última fecha ante el propio Ñublense en Chillán.

En síntesis

Colo Colo perdió 0-3 contra Cobresal el viernes pasado en el norte del país.

El periodista Pablo Flamm criticó al equipo en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports.