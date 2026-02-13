Palestino le envió un contundente mensaje a Universidad de Chile. Sin embargo, no por la rivalidad deportiva que hay entre ambos equipos ni por alguno de los encuentros que tendrán por el certamen local. ¿Qué pasó?

La cúpula árabe volvió a destrozar a Atlético Mineiro y le dejó una advertencia al cuadro azul: el elenco brasileño no ha pagado ningún peso por la transferencia de Iván Román.

En conversación con AS Chile, una fuente reservada de la escuadra de La Cisterna se lanzó con todo contra el club de Minas Gerais. Se abrirá un oficio ante la FIFA por el escándalo.

“Son unos caradura cuando dicen que están negociando con nosotros, nunca nos han llamado ni respondido los mails“, detalló el anónimo entrevistado por el medio citado.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con Universidad de Chile? El interés de Atlético Mineiro por Lucas Assadi. Precisamente, ello fue abordado por el dirigente que mantuvo su nombre en secreto.

Palestino advirtió a Universidad de Chile por Atlético Mineiro: aún no paga por Iván Román. (Foto: Getty Images)

La advertencia de Palestino a Universidad de Chile

Según reveló la fuente indicada, la dirigencia árabe tomó contacto con sus símiles estudiantiles y la recomendación fue clara: no hacer negocios con los de Belo Horizonte.

“Les transmitimos lo que estaba ocurriendo con Iván y creo que por eso la U desistió de venderlo“, concluyó.

Cabe consignar que Iván Román fue transferido por 1,5 millones USD por el 50% de su carta. Sin embargo, no ha llegado ningún cheque a Palestino por dicho movimiento: fue en febrero de 2025.

En resumen: