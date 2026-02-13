Universidad de Chile está a horas de disputar un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ buscarán sumar su primer triunfo en su visita a Palestino.

El elenco de Francisco Meneghini ha dejado un agrio sabor de boca en sus primeros partidos, en donde también los jugadores han estado bien lejos del gran rendimiento el que mostraron a nivel internacional en el 2025.

Por esto, el periodista nacional Cristián Caamaño se dio el espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para comentar lo que ha sido el bajo rendimiento en particular de Lucas Assadi, de quien se dice que aún no encuentra su puesto con ‘Paqui’ Meneghini, pero el comunicador fue muy firme con su caso.

“El jugador que es bueno, es bueno cinco metros a la izquierda o cinco metros a la derecha, no tendría porque Assadi solamente poder jugar en una zona de la cancha, porque si lo corremos cinco metros, quiere decir que no está preparado”, declaró.

Caamaño y su claro mensaje a Assadi en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Caamaño le pone toda la tarea a Lucas Assadi para este 2026, quien debe seguir demostrando que su gran nivel en el segundo semestre del 2025 no fue una casualidad y aquello, debe plasmarlo en el terreno de juego, en donde espera que sea la gran figura de la U.

“Yo creo que lo de Assadi es un tema mental más que un tema de posición, Assadi hoy tiene la presión de demostrar que lo del año pasado no fue casualidad”, cerró.

En Síntesis