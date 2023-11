La Universidad de Chile sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional, luego de caer por 2 a 1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, encuentro válido por la fecha 26.

Los Azules contaron con varias oportunidades para abrir el marcador, pero el delantero uruguayo Cristian Palacios no estuvo fino a la hora de concretar dichas ocasiones de gol, lo que generó el malestar de los hinchas de la U en las redes sociales.

Palacios volvió a sonreír: anotó un nuevo gol en el Campeonato Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Fiel a su estilo, el periodista Francisco Eguiluz no se guardó nada en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha y fue ahí que el comunicador criticó duramente al ex jugador de Unión Española.

“A mí no me gusta para nada Palacios. Hace goles y el gallo está siempre atento al rebote y el mérito de él está en el área porque cuando arranca con la pelota “dominada” no sostiene un balón y no aguanta una pelota de espalda”, manifestó.

“Yo lo veo como un 9 demasiado liviano para un equipo que quiere ser grande o que fue grande en algún día porque esto no se sostiene agarrando rebotes o metiendo goles una vez cada 4 partidos”, cerró.

Vale destacar que el Chorri Palacios dejó atrás 180 días de sequía goleadora, quien no anotaba por Primera División desde el 10 de mayo en la derrota frente a Coquimbo Unido.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

La U deberá enfrentar esta semana a Universidad Católica y, cuando reanude el torneo post Clasificatorias, recibirá a Coquimbo Unido, visitará a Cobresal y cerrará el torneo recibiendo a Ñublense.

Así marcha la U en el torneo

Cabe recordar que los azules marchan en el noveno puesto del Campeonato Nacional 2023 con 34 puntos, a tres unidades de Universidad Católica quien, de momento, estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana 2024.