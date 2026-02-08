Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 2 a 1 ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano y, tras el encuentro, una de las principales dudas pasó por la ausencia de Octavio Rivero. El delantero no fue considerado para el compromiso y su marginación generó inquietud entre los hinchas azules.

Finalizado el partido, el técnico Francisco Meneghini abordó el tema en conferencia de prensa y aclaró la situación del atacante. El DT explicó que la decisión fue tomada por precaución, con el objetivo de evitar que la molestia se transforme en un problema mayor en el corto plazo.

Octavio Rivero preocupa en Universidad de Chile por la lesión que lo dejó al margen ante Huachipato (Foto: Club Universidad de Chile)

“Octavio está con una molestia, no es una lesión grave, pero sí no pudo entrenar de forma normal previo a Audax”, señaló Meneghini, entregando detalles del estado físico del jugador y descartando, de paso, una lesión de mayor consideración.

En esa misma línea, el entrenador profundizó en la determinación de dejarlo fuera del partido ante Huachipato. “La idea es que pare para que cuando vuelva pueda estar bien y no estar siempre en un proceso irregular”, explicó, dejando en claro que se trata de una medida preventiva pensando en lo que viene.

La ausencia de Rivero se sintió en ofensiva, en un partido donde la U tuvo dificultades para sostener su juego y terminó cediendo ante el cuadro acerero. Pese a ello, el ‘Paqui’ insistió en que la prioridad es recuperar al delantero en plenitud y no arriesgarlo innecesariamente.

Así, el cuerpo técnico azul optó por mirar más allá del resultado inmediato y cuidar a una de sus piezas importantes. Octavio Rivero quedó al margen en Talcahuano, pero en la U confían en que la pausa servirá para que regrese en mejores condiciones y sin arrastrar molestias físicas.

