Bajo la dirección de Francisco Meneghini, Universidad de Chile ya proyecta su ambicioso plan para romper la sequía de títulos que arrastra desde 2017. En este nuevo proceso, ‘Paqui’ ha identificado a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz como los pilares estratégicos de su gestión, basándose en la experiencia previa que compartió con ellos en La Roja.

En una íntima entrevista con el canal oficial de YouTube del club, el DT rosarino profundizó en la relevancia de ambos capitanes. Y es que para el técnico, el valor de ambos mediocampistas va más allá de lo táctico.

“Charles y Marcelo son ídolos del club, pueden transmitir al resto lo que significa estar acá, sobre todo la potencia y la historia del club”, afirmó el exentrenador de Everton, O’Higgins y Unión La Calera.

Meneghini subrayó que su rol será vital para sostener el proyecto durante todo el año. “Sobre todo para los más jóvenes. Serán importantes liderando en el día a día con los entrenamientos, en momentos buenos y malos, son referentes de los cuales me apoyo”, destacó el estratega.

Finalmente, el “Paqui” hizo un llamado a las promesas del CDA para que aprovechen la presencia de los bicampeones de América: “Los liderazgos son importantes en los jugadores y lo importante que los jóvenes valoren con quienes comparten el plantel. Que sean conscientes que entrenan con jugadores que marcan la historia del club es un valor muy importante”, cerró.

