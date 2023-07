La segunda rueda del Campeonato Nacional comenzó con el agónico triunfo de Unión Española sobre Ñublense en Chillán.

Para Universidad de Chile todo comienza este sábado en el CAP ante Huachipato y donde tiene la opción de darle caza a los acereros en la punta del torneo, eso sí, la U no se reforzó y la pregunta es ¿le alcanzará el plantel actual para pelear el título?

Patricio Yáñez es tajante en el micrófono de Radio Agricultura. “La U con lo que tiene le alcanza para ser campeón”, afirma.

Aclarando que esta opción se enmarca “dentro del fútbol irregular que tenemos, y así como han hecho campañón Huachipato y Cobresal”, los azules están igual de expectantes por lo que pueda pasar.

Según Patricio Yàñez, Pellegrino está en lo correcto respecto al tema refuerzos

Respecto a la incapacidad del cuadro laico de sumar nuevos jugadores, Yáñez no es lapidario y entiende que “la U no se escapa de la realidad del fútbol chileno que es administrar lo que se tiene no más”.

En esa misma línea cuenta que “Pellegrino dice que quiere un refuerzo de verdad, no uno que venga a préstamo, entonces es difícil sacar jugadores a mitad de año”.