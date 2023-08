No ha sido grato el paso de Arturo Vidal desde el Flamengo hacia el Atlético Paranaense en Brasil y no desde el punto de vista futbolístico, si no por las polémicas donde él mismo ha protagonizado, en específico tras hablar mal del técnico argentino, Jorge Sampaoli.

A su vez, se ha revelado que el mediocampista estaría pasando por algunos problemas económicos, como también, problemas con sus hijos y su ex esposa, por el tema de las pensión alimenticia.

Unos días tormentosos para el King, quien trata de abstraerse de todo y concentrarse netamente en su nuevo club, donde además del Brasileirao, tienen una dura tarea de revertir el resultado ante el Bolívar, donde cayeron por tres a uno en La Paz, por Copa Libertadores.

Por tal razón, el periodista chileno en Europa, Maks Cárdenas, salió en defensa del seleccionado chileno a través de su cuenta en Twitter. En la oportunidad, el comunicador usó potentes términos para escudar a Vidal.

“País sin memoria. Matando al rey, que sacrificó su rodilla y te dio dos de tus mejores días”, rememoró Cárdenas, quien recordó lo vivido en el mundial de Brasil 2014, cuando el mediocampista se operó pocas semanas antes del evento.

Además, resaltó su figura y valoración que Vidal tiene en el viejo mundo, catalogándolo también, como patrimonio continental. “Lo disfrutaste por tv más de una década entre los mejores. Ven a Europa a preguntar por él. Se saca fotos con todos, cae bien en todos lados. Es patrimonio del fútbol sudamericano”, señaló el corresponsal, quien acompañó esas líneas con la imagen del ex Colo Colo levantando la Copa América obtenida en 2015, de la mano de Sampaoli.

La publicación de Cárdenas (Captura Twitter)

Desde luego, comentarios varios cayeron hacia esta publicación, la gran mayoría apuntaba a que seguramente el agente, Fernando Felicevich, está detrás de estas palabras para defender a Vidal.