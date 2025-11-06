Universidad de Chile volvió a celebrar: derrotó 2-0 a Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera. El conjunto laico logró desahogarse tras tres encuentros sin saber de victorias.

Ante ello, Cristian Arcos remarcó dicho logro de la escuadra universitaria en conversación con BOLAVIP Chile. El periodista realizó un certero análisis del duelo disputado en el Estadio Santa Laura.

“La U venía de tres derrotas consecutivas y necesitaba ganar, creo que se ganó más que se jugó bien. Ganó con justicia, pero no creo que haya hecho un gran partido”, reflexionó.

En dicha línea, el comunicador agregó: “Le sirvió enfrentar a un equipo que está súper complicado como Everton, porque otro quizás le habría complicado un poquito más, pero la U necesitaba ganar”.

“Necesitaba ganar el partido desde lo futbolístico, matemático y lo anímico, sobre todo lo anímico“, aportó el locutor radial.

Cristian Arcos analizó la victoria de Universidad de Chile sobre Everton de Viña del Mar. (Imagen: Archivo)

Defendió a criticado jugador de Universidad de Chile

Finalmente, el entrevistado elogió lo realizado por Rodrigo Contreras. Para él, debe ser considerado más que como una alternativa: siempre responde desde la banca.

“En ese mismo contexto, que los goles lo hayan hecho jugadores que no son titulares, le permite a la U reforzar, darle confianza a estos mismos jugadores y también al colectivo“, destacó.

“Entonces es importante la vuelta al gol de (Leandro) Fernández y la vuelta al gol del Tucu Contreras, que además otra vez aprovechó su tiempo de juego. Te marca bastante diferencia cuando ingresa en los segundos tiempos“, cerró.

En resumen: