Arturo Vidal está en el ojo del huracán en Colo Colo, toda vez que el King despotricó en contra de Fernando Ortiz hace un par de semanas y la propia dirigencia de Blanco y Negro ratificó al DT para la próxima temporada.

De momento, el ‘King’ se mantiene en el Cacique y él mismo anunció que se presentará a los entrenamientos a principios de enero, pese a que el DT albo relegó al bicampeón de América a un rol secundario.

Cristian Arcos, destacado periodista nacional, reveló una indisciplina cometida por Vidal: “Después de un partido, donde dijo ‘yo sé que a mí no me dejaron afuera por ser más malo’. Cayó como patada en la guata en todo el plantel y en algún momento eso generó una discusión con Fernando Ortiz”, dijo en Círculo Central.

Ortiz y Vidal, al parecer, no se llevarían del todo bien. | Foto: Photosport

“Además, en un momento esto que se reiteró con Almirón y ahora con él, Ortiz reprende en frente de todos a Arturo Vidal porque no llega en buenas condiciones a entrenar. Ortiz le dice que es una falta de respeto no solo para él, sino que también para sus compañeros”, agregó.

En el cierre, Arcos termina diciendo que “Lo que le dijo Ortiz es ‘usted no juega conmigo así’. No es que después lo hayan echado del entrenamiento. Con Almirón decían que esto también pasaba, pero jugaba siempre”.

Así las cosas, se asoma un complicado inicio de temporada 2026 para Colo Colo, donde Arturo Vidal deberá limar asperezas con Fernando Ortiz para poder llevar el camarín del Cacique en paz y sin polémicas.

