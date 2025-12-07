Universidad de Chile hizo la tarea el día de ayer ante Deportes Iquique, pero un agónico gol de penal de O’Higgins ante Everton de Viña del Mar frustró la clasificación azul a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Dichos resultados dejaron a la U en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025 y sentenciaron al cuadro azul a tener que disputar la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana en la temporada 2026.

La U jugará la Copa Sudamericana en 2026. | Foto: Photosport

Uno que analizó el año azul y quedó con gusto a poco fue Cristian Arcos, destacado periodista quien en diálogo con Bolavip Chile manifestó que “La U cumplió con su parte de la tarea, pero la cosecha no termina siendo buena. Un cuarto lugar es poco para el plantel que tiene y los objetivos que tenía, incluso para el juego que demostró en una parte de la temporada”.

“Le pasó la cuenta muchas cosas; estar en torneos internacionales, la convulsión interna respecto a la posición de Gustavo Álvarez, de la directiva. Esas cosas influyen”, complementó sobre el atribulado año que tuvo la U.

Lo cierto es que la cosecha final de Universidad de Chile fue una Supercopa obtenida ante Colo Colo y la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana, lo cual es muy poco para lo que esperaban los hinchas azules a principio de temporada.

En síntesis

Universidad de Chile finalizó en cuarto lugar en la Liga de Primera 2025.

La U clasificó a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tras un gol de O’Higgins.