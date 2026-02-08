Colo Colo comenzó a encontrar algo de oxígeno en el arranque de la Liga de Primera 2026, luego de conseguir su primer triunfo en dos fechas al imponerse agónicamente por 2 a 0 a Everton en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que el resultado ante los Ruleteros fue más tranquilizador que el rendimiento colectivo, que volvió a dejar interrogantes a los hinchas albos que llegaron hasta La Ruca.

Dentro de ese escenario, una de las notas positivas fue el ingreso de Yastin Cuevas, atacante de 17 años que aportó con un gol, participación directa en otra de las acciones decisivas del encuentro y su actuación encendió rápidamente la ilusión de los simpatizantes albos sobre su rol a futuro en el equipo.

Yastin Cuevas convirtió su primer gol en el profesionalismo con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cristian Arcos pone paños fríos al momento de Yastin Cuevas

Fue ahí donde el periodista Cristian Arcos en plena transmisión de ADN Deportes llamó a la mesura y puso paños fríos al momento del canterano albo.

“La tentación hoy en día es Yastin Cuevas, que muestra cosas interesantes, hace un gol y una gran jugada para el segundo, pero también hay que llevarse las cosas con la calma que corresponde. No significa que va a entrar y va a ser Lamine Yamal, eso no va a pasar”, afirmó.

Finalmente, Arcos insistió en que el proceso debe ser gradual. “Hay que llevarlo porque es un buen proyecto y la gente de Colo Colo te lo viene diciendo hace mucho rato. Hay que ir piano a piano”, sentenció.

