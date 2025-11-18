La Selección Chilena vuelve a la cancha este martes 18 para enfrentar a Perú en un nuevo amistoso internacional, en medio de un proceso donde las dudas y las certezas se mezclan partido a partido.

Recordar que La Roja viene de derrotar por 2-0 a Rusia, un triunfo necesario que permitió recuperar confianza tras varias presentaciones irregulares de la mano de Nicolás Córdova.

En ese escenario, uno de los nombres que más atención acaparó fue el de Lawrence Vigouroux, arquero que durante los últimos partidos sigue sumando argumentos para consolidarse como opción real bajo los tres palos.

El arquero del Swansea de Inglaterra se ha ganado la titularidad de La Roja a punta de buenas actuaciones | Jonnathan Oyarzun/Photosport

Su juego con los pies, su personalidad y su lectura del partido han generado un debate creciente entre los hinchas: ¿puede convertirse en el heredero natural de Claudio Bravo?

Waldo Ponce y el nivel de Lawrence Vigouroux en La Roja

En medio de este escenario, una voz autorizada en la defensa de La Roja entregó su veredicto. ¿De quién se trata? De Waldo Ponce, exseleccionado y pieza clave del ciclo de Marcelo Bielsa, quien vivió de cerca la mejor versión de Bravo, por lo que su opinión no pasa desapercibida

El exdefensor en el programa Futuro Fútbol Club no solo destacó su nivel en la portería, sino que además lo comparó directamente con el histórico capitán del Equipo de Todos.

“Claudio Bravo fue nuestro último gran arquero y una de sus grandes virtudes era la tranquilidad que te daba: se la entregabas al pie y resolvía perfecto. Y con Lawrence Vigouroux me pasa exactamente lo mismo”, aseveró.

Ponce también destacó la precisión y calidad técnica del arquero del Burnley cada vez que participa en la salida del equipo. “Sus cambios de frente me encantan. Le puso una al pecho a un compañero y otra a Gabriel Suazo, que controló hacia adelante y quedó listo para sacar el centro. Eso es algo que Vigouroux maneja muy bien”, concluyó.

En síntesis…

Waldo Ponce elogió el nivel y la personalidad de Lawrence Vigouroux en la Selección Chilena, destacando especialmente su juego con los pies y comparándolo directamente con Claudio Bravo.