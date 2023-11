Los ánimos en el plantel de Universidad de Chile no son los mejores tras la dura derrota ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, pero los jugadores confían en salir del mal momento que atraviesa actualmente el club universitario.

Pese a los últimos resultados, los hinchas de la U han llegado en masa a apoyar al equipo de sus amores en los diversos recintos deportivos de nuestro país, situación que ha sido destacada por varios periodistas y ex jugadores de la U.

Los hinchas de la U siguen apoyando al club de sus amores | FOTO: Universidad de Chile

Uno que alzó la voz fue Waldo Ponce, ex zaguero central del Romántico Viajero, quien lanzó en el programa Futuro Fútbol Club un llamativo mensaje que generó ronchas entre los simpatizantes de Colo Colo y Universidad Católica.

“Si tú te das cuenta que cuando la hinchada está en contra del DT lo hace notar, pero con Pellegrino no ha pasado mucho eso. Con la dirigencia siempre hay un cartelito y viene hace rato. Con el tema de los jugadores han sido respetuosos porque en Chile no se usa mucho lo de apretar tanto como en Argentina que es común”, explicó el ex defensor central de La Roja.

“La gente de la U ha sido respetuosa y por eso somos de la U porque la gente banca a sus jugadores y no lo tira para abajo como otros equipos”, agregó Ponce.

“Cuando dije otros equipos saltaron dos y me pegaron puntetes abajo de la mesa, pero salí jugando”, cerró.

¿Qué se le viene a la U en el Campeonato Nacional?

La Universidad de Chile deberá enfrentar este sábado a Universidad Católica y, cuando reanude el torneo post Clasificatorias, recibirá a Coquimbo Unido, visitará a Cobresal y cerrará el torneo recibiendo a Ñublense.

¿En qué puesto va la U en el Campeonato Nacional?

Los azules marchan en el noveno puesto del Campeonato Nacional 2023 con 34 puntos, a tres unidades de Universidad Católica quien, de momento, estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana 2024.