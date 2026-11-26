El presidente de la Universidad de Chile, Eduardo Álamos confirmó esta gran noticia para los hinchas de la U en el 2027.

En la Universidad de Chile hay gran movimiento en este cierre de temporada, en donde con el cambio de dirigencia, el que hoy lidera el nuevo presidente, Eduardo Álamos, se han dado a conocer importantes noticias sobre el futuro del club para el próximo año.

Hace unos instantes, el nuevo mandamás azul dio a conocer una tremenda noticia para todos los hinchas de la Universidad de Chile, en la que confirmó el cambio de precios para las entradas pensando en los 100 años, en donde adelantó valores.

“Tengo la grata noticia de comunicarles que el precio de la galería para el próximo año va a estar entre los 9.000 y los 11.000 pesos. 11.000 pesos para todos los partidos del Campeonato Nacional, incluyendo los clásicos y para los partidos de Copa Chile y la Copa de la Liga va a estar a 9.000 pesos para los tres primeros partidos que se jueguen”, comenzó señalando Álamos.

En esa misma línea, el presidente azul también señaló que los precios de los abonos también tendrán una considerable baja para el 2027 en todas sus localidades, algo que será revelado próximamente y que tiene como gran objetivo, el poder volver acercar a los hinchas al estadio.

El hincha de la U celebra con esta noticia | Foto: Photosport

“También los abonos van a sufrir una baja considerable hasta un 30%, como les dije a este directorio le gusta jugar a este de lleno y eso es lo que pretendemos el próximo año”.

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“Todas las localidades con rebajas ahí vamos a publicar en la página que cada uno en específico son mucho de diferentes tipos de abonos y pensando en los 100 años, este club tiene que tomar las medidas para que sea una fiesta como todos nuestros hinchas quieren”, declaró.

Concluyendo, Álamos reveló que estos precios comenzarán a operar en los próximos duelos que tiene la Universidad de Chile en condición de local para este cierre de temporada y además agregó que el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales en Talca, albergaría el último duelo de liga de la U ante U. La Calera.

“Esta nueva lista de precios de entrada va a ser efectiva desde el día de hoy, vamos a terminar el año con los nuevos precios, no solamente para el 2027 y lo de Talca es una probabilidad bastante alta que se juegue allá”, cerró.

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