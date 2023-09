Rafael Olarra critica duramente a Mauricio Pellegrino por el momento de la U: "Ha estado al debe, el plantel no está para..."

Universidad de Chile vive un crítico momento dentro del Campeonato Nacional y todo esto se agudiza con lo que fue la última derrota que sufrió el equipo ante Deportes Copiapó por 3-1, en la que sumó su octavo encuentro sin saber de victorias.

Ante el escenario complejo, un ex jugador de los ‘Azules’ como lo es Rafael Olarra comentó en el programa ‘F Show’ de ESPN lo que fueron las palabras de Mauricio Pellegrino tras la derrota ante Copiapó, en la que no cree mucho en las exigencias de equipo grande que se le jacta a la U.

“Me pasa que si yo siento que hay algo que él lo toma como algo tácito, que está en el medio de la gente y los hinchas, en la exigencia de la U como equipo grande y siento que hoy no está esa exigencia”, comenzó señalando Olarra.

Agregando más en dicho punto, el ‘Flaco’ lanzó: “el hincha de la U está pidiendo que el equipo juegue un poco más, que tenga una tranquilidad de pasar y que pueda llegar lo más arriba posible, yo no creo que esta en la exigencia de estar en un equipo grande, no creo que la tenga Pellegrino desde el juego”.

La U cayó duramente ante Copiapó | Foto: Photosport

Para el ex zaguero las palabras de Pellegrino ante el momento del equipo no le terminan de cerrar, debido a que desde un comienzo él supo en su llegada a la U cuáles serían las condiciones que iba a tener dentro del equipo, en la que tuvo un gran primer semestre, pero todo se desmoronó en la segunda parte del año.

“Pellegrino llega cuándo empieza una temporada, muy diferente sería que él viniera en medio de una temporada y dijéramos ‘sabes que, el tema de los refuerzos no gusto’ él asumió el plantel, lo tuvo, vio algunos cambios, algunos no llegaron”.

“Cuándo vamos al juego, siento que tuvo una primera parte muy buena hasta que le descubrieron cómo juega y después no tenía plan B, ahí está la gran dificultad hasta ahora. Siento que Pellegrino ha estado al debe, el plantel de la U no está para pelear el descenso con los nombres que tiene”, explicó en ESPN.

Finalmente, Olarra no se guardó nada y culpabiliza al estratega argentino de gran parte por lo que es el momento que hoy vive el equipo, en la que espero que dentro de su mandato, los jóvenes valores del equipo tomarán un rol de protagonismo mucho más importante para empujar el carro de los ‘Azules’ en este 2023.

“Me faltó más gestión de su plantel, me faltó que jugadores de la calidad de Osorio y Assadi, estén en momento de ebullición futbolístico y no en los momentos de que uno salió por la puerta de atrás como pasó con Osorio y a Assadi que uno lo califica como diferente del medio, todavía esté en un tema de rodaje, de que aún no tomé el nivel que uno espera”, cerró.

¿Cuántos partidos lleva sin ganar la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

El equipo que dirige Mauricio Pellegrino lleva ocho partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional, en la suma seis derrotas y dos igualdades