La vuelta del receso para Universidad de Chile fue de la peor manera posible, en donde cayó ante Everton de Viña del Mar en condición de local y resignó alcanzar a Universidad Católica en la lucha por el último cupo a la Copa Sudamericana.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino arrancó con todo, pero con el correr de los minutos se fue quedando. Los viñamarinos le tomaron la mano a un equipo que ha sido irregular prácticamente todo el año.

Así lo ve también el histórico comunicador chileno, Toño Prieto, quien en conversación con Bolavip Chile cree que el juego de la U es un tema absolutamente zanjado y ni el parón por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue capaz de revertir eso.

Palacios respondió a la confianza de Pellegrino, según Prieto. | Foto: Photosport

“Lo de la U es un tema zanjado, no porque haya habido una para de fútbol de un mes esto iba a mejorar, sigue mostrando las mismas deficiencias de toda la temporada”, aseguró el profesional de las comunicaciones.

Prieto asegura que las grandes falencias azul son que “Carece de un líder en el juego, de volantes que generen juego en ataque. Hoy día lo hizo bien Morales de lateral, pero no es determinante, no le generan a los delanteros estar en situación de gol”.

Si bien Prieto no quedó nada contento, al menos rescata un jugador azul que respondió a Pellegrino según él: “Corre, empuja, pero no tiene mucha capacidad para jugar, ese es el resumen de todo el año para la U. Son los mismos jugadores con las mismas deficiencias y virtudes, lo único que cambió fue la titularidad de Palacios y respondió bien a la confianza que le dio Pellegrino, pero no hay grandes cambios”.

La U se complica en la tabla

Con la caída ante los ruleteros, la U se mantiene en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 y, de momento, estaría quedando fuera de la próxima edición de la Copa Sudamericana 2024.

El fixture de la U

La U deberá enfrentar esta semana a Universidad Católica y, cuando reanude el torneo post Clasificatorias, recibirá a Coquimbo Unido, visitará a Cobresal y cerrará el torneo recibiendo a Ñublense.