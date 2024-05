Universidad de Chile sigue con problemas en su localía y ello quedó exhibido ante Ñublense. El cuadro azul empató 0-0 ante los chillanejos en Ñuñoa, lo que genera preocupación en Rodrigo Herrera. El periodista cree que el equipo de Gustavo Álvarez tocó techo y peligra su estadía en el liderato.

Así lo manifestó el comunicador en conversación con Bolavip Chile. Para él, la paridad conseguida por la U en el Estadio Nacional no es coincidencia, lo que parece ser un problema. Asegura que los equipos que levantan el título se hacen más fuertes en casa.

“Ya no es casualidad, es tónica. La U es un equipo que se ha estancado como el petróleo. Eso es peligroso porque los que están acechando suman y suman. Le está costando mucho como local y todos las campañas de los equipos campeones se construye como local”, comentó.

“A lo mejor, la U se queda en eso, en el envión inicial y después no logra mantener. Los equipos que terminan campeonando, son aquellos que son capaces de imponerse en su localía y que son consistentes. La U se enredó como una madeja de gatos”, agregó.

Rodrigo Herrera se refirió al empate de Universidad de Chile ante Ñublense.

“La U vivió un apagón”

Finalmente, Herrera destacó a dos jugadores de Universidad de Chile. Eso sí, no sin antes cuestionar el juego exhibido por los dirigidos de Gustavo Álvarez. Ni las figuras que mostraron algo diferente se salvaron del análisis del reconocido periodista.

“A mí me gusta mucho la búsqueda de (Leandro) Fernández. El rato de (Lucas) Assadi fue bueno, pero son chispazos. Hoy, la U vivió un apagón y los chispazos que no tuvo no fueron suficientes”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de la U será ante Everton por la fecha 15 del torneo local. Se jugará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.