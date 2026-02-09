Universidad de Chile perdió ante Huachipato en Talcahuano y la presión se le vino con todo a Francisco Meneghini, el que no encuentra resultados y tampoco una línea de fútbol definida, de hecho una de las grandes críticas que se le hace al DT azul, es su cambió táctico en la última línea.

De marcar con cuatro ante Audax, cambió ante los Acereros con tres centrales, los que fueron abiertamente criticados por el bajo nivel colectivo e individual.

BOLAVIP conversa con el periodista Romai Ugarte, el que de entrada asegura que “yo no entiendo por qué Paqui… en realidad pocos deben entender, solamente la cabeza de Paqui y su cuerpo técnico ¿por qué cambió una línea de cuatro que le había funcionado aguantando a Audax italiano que no pasó mayores zozobras y venir a cambiar a una línea de cinco?

El ex notero del Canal del Fútbol apunta los dardos a un central: “Nicolás Ramírez, la verdad que la mitad de los partidos cuando uno lo ve siempre anda como dormido, siempre anda pensando, siempre le pasa algo, siempre se cae , está como en otra, algún tema tiene pero no se entiende”.

Romai Ugarte le pone tarea a Paqui Meneghini

Romai no lo entiende y agrega “¿Por qué cambió esa línea de cuatro? Muchas veces los técnicos creen que esto es la NASA que tienen que sacar fórmulas químicas o que van a mandar un satélite a Marte y que todos los ven y luego comenzar a explicar situaciones que no corresponden, lo típico de los técnicos que ya comienzan a ver que la cosa se les complica”.

Romai Ugarte interpreta al hincha de la U

“El hincha lo que quiere es un título para la U, no le interesa la Sudamericana, no le interesa ya la copa Chile, no le interesa haberle ganado a Colo Colo después de 25 años, no quiere este nuevo torneo que inventó la ANFP, lo que quiere eL hincha es ganar el campeonato y ganar el campeonato será con Paqui sin excusas”, cerró.