Universidad de Chile tiene entre ceja y ceja los tres partidos que le restan en la Liga de Primera 2025, donde el cuadro azul buscará ganar todo y esperar que se den otros resultados para clasificar como Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

En lo inmediato, Gustavo Álvarez y sus dirigidos tienen un difícil compromiso este fin de semana cuando tengan que visitar a O’Higgins en Rancagua, duelo que finalmente sí contará con la presencia de hinchas azules en las tribunas.

Nicolás Ramírez reemplazará a Franco Calderón según Marcelo Díaz. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Gustavo Álvarez, el entrenador de la U no podrá contar con la presencia de Franco Calderón por suspensión y su reemplazante ha sido un verdadero dolor de cabeza pensando en el duelo ante los celestes.

Marcelo Díaz, periodista y reportero que cubre a los azules para TNT Sports, aseguró en Pelota Parada que finalmente el DT azul definió al reemplazante de Calderón y será nada más ni nada menos que Nicolás Ramírez en desmedro de Ignacio Tapia.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Álvarez tiene que echar mano a Nicolás Ramírez, quien espera estar a la altura en un compromiso que bien podría definir las pretensiones de Universidad de Chile pensando en la temporada que se avecina.

