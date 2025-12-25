Universidad de Chile ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto sobre lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder llegar de la mejor forma posible para lo que será el año que ya se avecina.

Mientras la dirigencia azul espera poder cerrar a la brevedad a quien será su nuevo entrenador para el 2026, en donde Francisco Meneghini parece ser el gran nombre, también se mueven con lo que es la conformación de su plantel.

En las últimas horas, una gran noticia fue la que recibieron los fanáticos de la Universidad de Chile con la renovación anunciada de Charles Aránguiz, en la que esta no fue la única, ya que otro importante nombre aseguró su estadía en el club.

Se trata del defensor nacional, Nicolás Ramírez, quien también aseguró su permanencia en la Universidad de Chile pensando en los que son los desafíos de la institución para el 2026, tal como lo confirmó hace unos días Bolavip Chile.

Ramírez seguirá en la U | Foto: Photosport

“Nicolás Ramírez continuará defendiendo los colores del Romántico Viajero. Que sea una gran temporada juntos”, indicaron desde las redes del club.

De esta manera, la Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel, en el que con el pasar de los días espera poder anunciar a su nuevo DT y después, a sus nuevos refuerzos para el 2026.

