La paciencia de Héctor “Tito” Awad se agotó apenas a los 10 minutos del duelo entre la Universidad de Chile y Huachipato. El histórico comentarista de La Magia Azul no se guardó nada tras presenciar el pálido empate 1 a 1, centrando su furia en la fragilidad defensiva del equipo dirigido por Francisco Meneghini.

Para comunicador, el experimento táctico de Paqui está destinado al fracaso. El comentarista fue tajante al señalar que el plantel actual no tiene la preparación necesaria para sostener una línea de tres en el fondo.

En plena transmisión, exigió el retorno inmediato a la línea de cuatro defensores, esquema con el que comenzó su era el nuevo entrenador de la U y que ante los Acereros cambió de golpe.

El blanco principal de las críticas fue el central Nicolás Ramírez. Awad lo responsabilizó directamente de las llegadas con mayor peligro del cuadro acerero y lanzó una sentencia lapidaria: “No puede volver nunca más a ser titular”. Para el locutor, el rendimiento del zaguero fue el punto más bajo de una retaguardia que se vio sobrepasada.

Héctor Tito Awad furioso con la línea defensiva de la U.

Incomodidad en los referentes

Ni siquiera los pilares del equipo se salvaron del análisis. Awad lamentó ver a Franco Calderón y Matías Zaldivia “incómodos” en el campo, asegurando que ambos baluartes aún no logran asimilar ni ejecutar correctamente las instrucciones de Meneghini. Esta desconexión táctica, a juicio del comentarista, es la que mantiene al equipo sin mostrar la solidez necesaria para pelear en la parte alta.

El bajo rendimiento de los centrales

El análisis individual pone bajo la lupa a los referentes señalados por Awad: