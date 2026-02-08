La derrota por 2 a 1 ante Huachipato golpeó fuerte en Universidad de Chile y uno de los rostros que reflejó con mayor claridad la frustración fue Gabriel Castellón. El arquero azul habló tras el encuentro en el estadio CAP y no escondió su molestia por un resultado que vuelve a complicar el inicio de temporada del equipo.

Visiblemente afectado, el meta fue directo al analizar lo ocurrido en Talcahuano. “Tengo mucha rabia. Creo que marcamos el gol que necesitábamos, pero cometimos errores que hicieron crecer a Huachipato y nos hicieron daño”, señaló, apuntando a las desatenciones que terminaron inclinando el partido a favor del local.

En esa misma línea, Castellón recalcó la necesidad de corregir rápidamente lo mostrado. “Tenemos que analizar los errores que cometimos para mejorar, pero tenemos que empezar a ganar”, enfatizó.

Gabriel Castellón hace su mea culpa tras la derrota de la U frente a Huachipato (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El arquero también se refirió al momento futbolístico del equipo y al proceso de construcción que atraviesan. Según explicó, el grupo está en plena búsqueda de una identidad clara dentro de la cancha, algo que todavía no logran consolidar frente a rivales que saben incomodarlos.

“Estamos tratando de buscar la idea de juego, nuestra identidad que nos caracteriza, la buena salida y tratar de llegar con harto poder ofensivo”, comentó, reconociendo que el funcionamiento aún no aparece con la regularidad esperada. “Nos ha costado. Los rivales nos ponen dificultad y hay que tratar de resolver eso”, añadió.

Más allá del análisis, el golero fue categórico respecto a lo que viene. El ex arquero acerero recalcó que la U no puede seguir dejando puntos en el camino si quiere enderezar el rumbo en el campeonato. “No podemos perder más puntos, necesitamos empezar a ganar”, sostuvo con firmeza.

Finalmente, el portero apuntó a la importancia del funcionamiento colectivo como clave para salir del mal momento. “Tenemos que encontrar el funcionamiento, que todos andemos y eso nos va a llevar a sumar de a tres”, zanjó Castellón, quien vivió una noche amarga en una cancha que conoce bien y donde alguna vez defendió otros colores.

