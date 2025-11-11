Universidad de Chile puede sufrir una inesperada salida en el mercado de fichajes. ¿La razón? Un jugador no ha firmado su estadía en la institución para los siguientes desafíos.

Si bien la cúpula del club quiere que renueve su contrato y se mantenga en el plantel, el negocio está lejos de ser cerrado. El futbolista sigue en conversaciones con la directiva.

Según la información obtenida por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Nicolás Ramírez. El elenco estudiantil tiene la potestad para extender su vínculo, pero necesita el SÍ del zaguero.

Sobre este punto, el defensa tendrá que analizar qué hacer con su futuro. El motivo es más que evidente: ha perdido espacio en la titularidad. Incluso, ha sido relegado por nombres que utilizan otros puestos en la cancha.

Ejemplo de ello: Israel Poblete ha sido elegido por el cuerpo técnico como stopper por derecha por sobre él. Tal escenario siembra incertidumbre acerca de su continuidad.

Nicolás Ramírez no ha firmado su permanencia en Universidad de Chile. Hay temas por resolver. (Imagen: Photosport)

¿Se irá de Universidad de Chile? El 2025 de Nicolás Ramírez

Desde su retorno a los azules a comienzos de temporada, el defensor central ha disputado un total de 31 encuentros con la camiseta azul. No ha logrado anotar ni asistir.

Cabe destacar que Nico Ramírez cumplió con los minutos necesarios para extender su vínculo. No obstante, el pacto solo se cerrará en caso de que las partes lo estimen conveniente.

Datos claves: