Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil está enfocada en conformar el plantel con el que encarará sus desafíos en 2026.

Y en dicha labor, la directiva azul logró una silenciosa renovación. Uno de los jugadores que no tenía confirmada su estadía, finalmente estampó su firma y continuará vinculado a la institución. Ese es el caso de Nicolás Ramírez.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el defensor central de 28 años pactó la extensión de su vínculo. Tenía dicha opción sobre la mesa desde hace largo rato (cumplió los minutos requeridos), pero faltaba su aprobación.

¿Por qué? Si bien defendió al equipo de sus amores a nivel nacional e internacional, perdió espacio en el esquema titular y ello no lo dejó conforme. Pensó en buscar nuevos horizontes.

De esta manera, Universidad de Chile asegura a una de las piezas que puede utilizar en la retaguardia. Se mantendrá, al menos, por toda la siguiente temporada en el elenco que lo formó profesionalmente.

Nicolás Ramírez seguirá vinculado a Universidad de Chile: renovó su contrato. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el zaguero diestro disputó una totalidad de 34 compromisos con el conjunto azul. En dichos encuentros, no registró goles ni asistencias.

Cabe consignar que Nicolás Ramírez arribó a Universidad de Chile a comienzos de 2025 tras salir de Barcelona de Guayaquil. A su vez, durante su carrera registra pasos por Deportes Temuco y Huachipato.

