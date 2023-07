Romai Ugarte pierde la paciencia con Israel Poblete luego de la derrota de Universidad de Chile: "No puede seguir jugando, malo, malo y Pellegrino le da con ponerlo"

La segunda derrota consecutiva consiguió Universidad de Chile luego de caer por la cuenta mínima ante Palestino en condición de local en el Estadio Santa Laura alejando a los azules de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Y las reacciones no se dejaron esperar. Bolavip Chile dialogó con el periodista Romai Ugarte quien dio su análisis respecto a lo que tiene que hacer la U y lo que vio en cancha de la comuna de Independencia.

Una de sus apreciaciones es que implora con suma urgencia a que Darío Osorio, juegue desde el arranque y no solo los minutos finales de cada uno de los compromisos. “A Osorio le tienen que dar un par de partidos desde el comienzo, no en los últimos diez minutos”, señaló Ugarte.

Sin embargo, con un jugador en particular fue sumamente drástico, Israel Poblete. El comunicador fue muy duro con el volante, quien se ha transformado en un intocable para Mauricio Pellegrino. “Poblete no puede seguir jugando, un muerto, malo, malo y le da Pellegrino con ponerlo. Además, que no le trajeron refuerzos”, afirmó .

Ugarte pide a Osorio desde el arranque (Photosport)

Agregó que “la U siempre es más de lo mismo, no hay otro fútbol. Atrás Casanova con Zaldivia, los laterales que pasan, pero no existe nadie que marque una diferencia”, sostuvo.

Al finalizar, señaló cuáles deben ser las prioridades azules de aquí en más. “Según mi parecer, Pellegrino tiene que ganarle a Colo Colo y entrar a la Sudamericana, lo demás es chaya. El resto da lo mismo, porque no va a cambiar”, concluyó.