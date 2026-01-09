Universidad de Chile vivió otro día crucial en cuanto a fichajes para la temporada 2026. Durante esta jornada arribó el mediocampista paraguayo Lucas Romero quien en las próximas horas se convertirá en la segunda incorporación del plantel que dirige Francisco Meneghini.

Con la llegada del paraguayo proveniente de Recoleta FC, Azul Azul centrará sus esfuerzos en concretar los tan esperados fichajes de los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, de quienes debería haber novedades en los próximos días.

Octavio Rivero llegaría este sábado a Chile para firmar por la U (Facebook).

Y es que según dio a conocer el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, el delantero uruguayo con pasado en Colo Colo, debería realizarse los exámenes médicos en su país durante la tarde, para luego arribar a Chile este sábado 10 de enero.

De acuerdo a lo señalado por el reportero, el representante del ‘Uru’ estaría afinando los últimos detalles para que Barcelona de Guayaquil deje partir al futbolista y así pueda sumarse a los trabajos de Francisco Meneghini a partir del próximo lunes.

¿Qué pasó con Juan Martín Lucero?

En el caso de Juan Martín Lucero, su salida de Fortaleza se ha ido entrampando, ya que ahora el jugador estaría buscando rescindir su contrato y no salir a préstamo al Romántico Viajero. De todas formas, el acuerdo con Azul Azul ya está cerrado, por lo que sería solo cuestión de tiempo para que su situación en Brasil se destrabe.

En resumen…