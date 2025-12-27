A un mes de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, Flamengo salió con todo al mercado de fichajes, buscando reforzar su plantel y dar un salto de calidad tanto en el Brasileirao como en la próxima edición del torneo continental.

En ese contexto, el delantero argentino Valentín “Taty” Castellanos, figura de Lazio en la Serie A, se convirtió en uno de los principales objetivos del club brasileño.

Según medios internacionales, el elenco italiano ya habría rechazado una oferta de 25 millones de euros y ahora pretende 40 millones para concretar la venta del atacante oriundo de Mendoza.

En La Cisterna ya siguen de cerca la operación de Valentín Castellanos | FOTO: Paolo Bruno/Getty Images)

La platita que podría ingresar a la U por Taty Castellanos

Universidad de Chile, club donde Castellanos se formó como juvenil y debutó oficialmente en el profesionalismo antes de pasar por Montevideo City Torque, New York City y Girona, sigue de cerca esta negociación.

De confirmarse el traspaso por 40 millones de euros, la U recibiría aproximadamente 1,5 millones de dólares por concepto de ser el club formador, asegurando un ingreso significativo para el Romántico Viajero.

Cabe recordar que en estas dos temporadas y media con la camiseta celeste, el ariete trasandino disputó 97 partidos, convirtió 22 goles y repartió 16 asistencias, numeros que captaron la atención del Mengao.

