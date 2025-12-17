Un tremendo partidazo se vivirá en esta jornada dentro de lo que será la final de la Copa Intercontinental, en la que el PSG de Francia y el Flamengo de Brasil definirán el nuevo campeón.

Ambos equipos llegan con sus mejores armas para enfrentar este partido, en la que buscan el triunfo para poder cerrar este 2025 con un nuevo título en sus vitrinas.

El conjunto francés llegó a la final de esta competncia de forma directa tras ser el campeón de la UEFA Champions League, en donde los dirigidos por Luis Enrique quieren sumar un nuevo trofeo.

Por otra parte, el Flamengo de Erick Pulgar llegó a la final tras haber dejado en el camino al Cruz Azul (2-1) en cuartos de final y a Pyramids (2-0) en las semifinales de la comptencia.

Pulgar busca un nuevo título con Flamengo | Foto: Getty Images

PSG vs. Flamengo: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre PSG y Flamengo se disputará a este miércoles 17 de diciembre a partir de las 14:00 horas en el Ahmed bin Ali Stadium.

¿Dónde ver el partido entre PSG vs. Flamengo en Chile?

El compromiso entre PSG vs Flamengo será transmitido en la TV en Chile por la señal exclusiva de DirecTV, en sus canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Por streaming, este partido lo podrás seguir a través de la plataforma de DGO, Amazon Prime Video y FIFA+.