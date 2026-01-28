Universidad de Chile alista los últimos detalles para recibir a Audax Italiano en su debut por la Liga de Primera 2026. Para dicho compromiso, el conjunto estudiantil tiene un importante temor.

¿Qué pasó? Una figura del plantel dirigido por Francisco Meneghini está en duda. Ante tal panorama, el propio DT del cuadro laico despejó la incertidumbre sobre su posible participación ante los itálicos.

En los micrófonos de TNT Sports, el entrenador argentino aclaró la situación de Octavio Rivero: no ha podido entrenar con normalidad en los días previos al estreno en el certamen local.

“Sí, creo que va a estar disponible. Es una pequeña molestia. De momento evoluciona bien, vamos a ver cómo se va sintiendo con los entrenamientos”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el delantero uruguayo de 34 años, el director técnico de Universidad de Chile continuó asegurando: “Pero, en principio, creemos que va a estar disponible“.

Francisco Meneghini aclaró la situación de Octavio Rivero. (Foto: Club Universidad de Chile)

El reemplazante de Octavio Rivero en Universidad de Chile

Finalmente, el estratega aludió al caso de Juan Martín Lucero. Este último asoma como el inminente sustituto del atacante charrúa en caso de no estar disponible para medirse ante los de La Florida.

“Jugó su último partido de titular en octubre, después se mantuvo entrenando e ingresó. Físicamente está impecable, pero no es lo mismo hacerlo solo a con el equipo“, cerró.

En resumen: