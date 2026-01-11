Si bien Universidad de Chile ya ha confirmado tres refuerzos para la temporada 2026, el mercado de fichajes podría propinarle un duro golpe a los azules ante el fuerte interés del Atlético Mineiro por Lucas Assadi.

En las últimas horas todas las versiones que el ‘O Galo’ subió la puntería por el pase del canterano azul, por lo que es prácticamente un hecho que los azules perderán a su figura más rutilante desde el segundo semestre del año pasado.

Y es que según dio a conocer Bolavip Chile, desde la dirigencia de Azul Azul están dispuestos a vender a la joya azul si es que la oferta supera los 5 millones de dólares o, en su defecto, es por encima de los US$4 millones, pero por un menor porcentaje del pase. Así, el adiós es inminente.

Lucas Assadi estaría viviendo sus últimos días en la U (Photosport).

Ahora, desde Brasil, las cosas parecen haberse enfriado. Así al menos lo dejó de manifiesto el periodista Wadson Fernandes, que cubre el día a día del Atlético Mineiro.

El reportero señaló en su cuenta de X que “conversé con una persona de la directiva de Atlético Mineiro y desmintió un acuerdo para la contratación de Lucas Assadi”.

Asimismo, agregó que “pregunté en qué nivel están las negociaciones y me dijeron que están ‘muy difíciles’”, concluyendo que “existe un gran interés, pero nada cerrado”.

Lucas Assadi mantiene contrato vigente con la U hasta fines de 2026. Durante la temporada pasada, el ‘Turco’ disputó 30 partidos donde anotó 11 goles y entregó seis asistencias.

