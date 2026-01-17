Un fuerte incendio forestal ha azotado a los alrededores de Concepción en las últimas horas, lo que en caso de agravarse podría poner en riesgo la realización del partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing, programado para este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Debido al posible avance de las llamas y al nivel que alcance la emergencia en las próximas horas, desde el municipio penquista pusieron la voz de alerta en caso que el duelo entre la U y la Academia deba suspenderse.

En conversación con Bolavip Chile, Pablo Velozo, asesor de gabinete de Concepción aseguró que este domingo cerca del mediodía se tomará una decisión respecto al amistoso que podría marcar el debut de Francisco Meneghini en la banca azul.

“El incendio está con bastantes complicaciones, alcanzando algunas cosas, pero mañana el Cogrid Regional va a decidir al mediodía de este domingo la suspensión del partido”, comentó de entrada la autoridad.

Según Velozo, la decisión se tomará “en base a algunos factores como la mala calidad del aire por el incendio o el ocupamiento de personal policial que se pueda movilizar hacia la contención del siniestro que está complicando bastante a Concepción. Tenemos algunas vías cerradas lo que podría complicar etraslado de algunos hinchas”.

Finalmente, aseguró que “esperamos que no se suspenda, tenemos toda la intención que el partido se realice, esperamos que no ocurra más allá, porque también significaría que el partido se está saliendo de control. si se da es porque la emergencia lo amerita”.

