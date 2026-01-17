Este sábado en Concepción se realizó la conferencia de prensa previo al duelo que protagonizarán mañana en el estadio Ester Roa Universidad de Chile y Racing Club en el marco del Desafío Internacional de Verano.

Acudieron los entrenadores de ambos equipos: Francisco Paqui Meneghini por la U, y Gustavo Costas por la Academia.

Más allá del partido en cuestión, la primera pregunta que se le hizo al adiestrador azul, fue su decisión de no contar con Leandro Fernández este 2026.

“La decisión es 100% futbolística. Es un jugador de una trayectoria muy importante”, aseguró el DT de entrada.

Agregando que “a la hora de llegar al plantel evalúo distintas situaciones: Ideas de juego, cupos de extranjeros, situaciones reglamentarias, regla sub 21 y en todo ese análisis me parece que no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece”.

Francisco Meneghini habló de Leandro Fernández antes de enfrentar a Racing Club

Paqui explicó claramente que “no le servía a él, ni al equipo ni a mi como entrenador que no tuviera ese rol protagónico. Se lo dije de frente el primer día. Era lo más sano para todos, su reacción fue como el profesional que es y eso es, futbolísticamente la decisión siempre pensando lo mejor para el equipo”.

Paqui Meneghini y la reacción del hincha de la U por la salida de Leandro Fernández

“No desconozco la trayectoria de él en el tiempo y las cosas que consiguió con el equipo. El cariño de la gente, pero bueno, yo siempre pienso en lo deportivo y las consecuencias que puedan tener mis decisiones no las puedo controlar”, cerró.