Tras la llegada de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero, Universidad de Chile volvió a sacudir el mercado de fichajes al oficializar la llegada de Juan Martín Lucero como refuerzo para la temporada 2026.

El delantero argentino, que viene de jugar en Fortaleza de Brasil, retorna al fútbol chileno nada menos que para vestir la camiseta del archirrival histórico de Colo Colo, club donde fue campeón y goleador en 2022.

El fichaje del “Gato” ya había generado ruido en Macul, sobre todo, por la forma en que dejó el Monumental a fines de 2022. En aquella oportunidad, Lucero ejecutó una cláusula de salida que Blanco y Negro consideró improcedente, lo que terminó en un conflicto legal que escaló hasta la FIFA y marcó un quiebre definitivo con la dirigencia y buena parte de la hinchada.

Como si eso fuera poco, ahora un nuevo episodio volvió a encender la furia alba en redes sociales, justo después de que se confirmara su arribo a la U. ¿Qué pasó?

A Juan Martín Lucero se le olvidó borrar un video de Colo Colo

Tras oficializarse su fichaje por el Romántico Viajero, el atacante argentino eliminó prácticamente todas las fotos de su paso por el Cacique de sus redes sociales.

Sin embargo, en medio de esa “limpieza digital”, al nacido en Junín se le quedó un video de su etapa en el Popular, lo que fue rápidamente detectado por fanáticos albos, quienes no tardaron en reaccionar con furia en los comentarios.

“Borra esta mercenario CTM”, “Se te olvidó borrar esta”, “Te haremos la vida imposible”, “Se te viene el infierno”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su cuenta.

Así, Lucero no solo comienza su etapa en la U con presión deportiva, sino también convertido en uno de los villanos favoritos del pueblo albo, que no le perdona ni su pasado, ni su juicio contra Colo Colo, ni ahora este nuevo episodio en redes sociales.

Los comentarios de los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero: