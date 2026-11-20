En Universidad de Chile quieren meterse en la lucha por el fichaje del Niño Maravilla, ante el interés que ha mostrado Colo Colo.

El mercado de fichajes está cerca y hay un nombre que empieza a ser protagonista. Se trata nada más que de Alexis Sánchez, que podría terminar anticipadamente su contrato en el CF Montréal de la MLS y volver al fútbol chileno.

En nuestro país ha recibido elogios de Colo Colo que tomó la delantera en sus intenciones de reforzarse con sus servicios, pero ahora en Universidad de Chile quieren recuperar terreno, pues ha sido el gran objetivo de los últimos años.

Si bien el Niño Maravilla jugó en el Cacique en sus inicios, tiene una deuda pendiente que es defender los colores de la U, el equipo de sus amores.

Y colgándose de eso, la nueva dirigencia de Azul Azul buscaría dar el golpe con su fichaje, al menos el director Jorge Burgos mostró las intenciones de hacer el esfuerzo.

Así lo indicó en entrevista con La Magia Azul: “Si eso se da, yo sin ser una persona que toma una decisión futbolera porque no me corresponde, puedo opinar obviamente y tengo la suerte de opinar en el seno del gobierno corporativo, yo creo que es una carta que hay que jugársela”.

“Es un notable jugador, está en una etapa de su carrera especial, más cerca del final, pero en muy buen estado físico”, reconoció el exministro.

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En esa línea, comparó lo que podría ser el regreso del tocopillano con lo que ha sido el de Eduardo Vargas, la gran figura de los azules en este 2026 con 37 años.

“Si se diera una cosa parecido a lo que ha signidicado para Universidad de Chile la vuelta de Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Si esa condición se da, hay que dar esa pelea”, apuntó Burgos.

Alexis Sánxhez no ha tenido una buena pasada por el CF Montréal. (Foto: Elsa/Getty Images)

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En síntesis