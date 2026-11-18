El presidente de Blanco y Negro no titubeó al ser consultado por el posible fichaje de Alexis Sánchez para la Copa Libertadores 2027.

En Colo Colo están muy cerca de abrochar la renovación del entrenador Fernando Ortiz tras haber conaseguido el título en la Liga de Primera 2026 y ahora empezarán a ver las opciones para reforzar el plantel de cara a la Copa Libertadores 2027.

Con miras al máximo certamen continental, hay un nombre que empieza a tomar fuerza en la órbita del Cacique y que sería el gran golpe en el mercado de fichajes venidero.

Se trata nada más que de Alexis Sánchez, quien tuvo una exitosa etapa en el cuadro popular entre 2006 y 2007, antes de partir al extranjero donde hizo una extraordinaria carrera.

Respecto a esta opción se refirió el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que en entrevista con Mega Deportes elogió al tocopillano, hoy por hoy en el CF Montréal de la MLS.

“Alexis es un tremendo nombre, tremendo jugador, pasó por Colo Colo. Lo que hizo en Colo Colo lo catapultó a los mejores equipos del mundo”, destacó el timonel albo.

Alexis Sánchez podría desvincularse del CF Montréal en diciembre. (Foto: Steph Chambers/Getty Images)

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Colo Colo parte por el técnico

Acto seguido, el empresario de origen sirio puso paños fríos, pues reiteró que lo primero es asegurar la continuidad del Tano Ortiz, para luego dar paso a la búsqueda de refuerzos.

“Pero yo quiero ser súper cauto, primero quiero tener amarrado al entrenador con su cuerpo técnico, una vez que pase eso lo más rápido posible sentarnos con Jaime Pizarro, con el técnico, con Morón, la gente técnica y bueno, preguntarles ‘¿qué tienen en la cabeza, qué es lo que le falta a usted?'”, adelantó Mosa.

Respecto a la búsqueda, indicó que el técnico argentino será clave, para conocer la forma que le quiere dar al Colo Colo 2027.

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“Él igual tiene una visión con respecto al juego que va a tener… si bien es cierto hoy día los equipos que tenemos nos alcanza para el torneo local, pero para el torneo de afuera la visión es un poco distinta, si queremos competir”, completó el puertomontino.