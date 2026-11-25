Este miércoles se llevó a cabo una reunión clave para el futuro de Universidad de Chile, donde una vez más salió el tema del estadio.

En Universidad de Chile están retomando el diálogo entre Azul Azul y la Casa de Estudios luego del cambio que hubo en el directorio de la U tras la salida del Grupo Sartor, donde la presidencia la tomó Eduardo Álamos.

Este miércoles, el timonel de la sociedad anónima tuvo su primera reunión con la prorrectora de la universidad, Dorotea López, para comenzar el proceso del nuevo convenio en la concesionaria.

Tras la cita en la casa central de la universidad, habló con los medios Álamos, quien se refirió al tema estadio: “Este fue el puntapié inicial para que nos pongamos a trabajar lo antes posible. Claro, la prorrectora lo nombró en su momento y son parte de las cosas que probablemente se van a incluir en el nuevo convenio”.

Aunque también llamó a la mesura: “Yo la verdad que no quiero crear falsas expectativas, son cosas que toman su tiempo y prefiero que cuando sea algo cierto y concreto hablar al respecto a eso. Tenemos que esperar a ver la posición, todavía no tenemos la posición de la Casa de Estudios en detalle y cuando tengamos información clara y precisa se las vamos a comunicar”.

Eduardo Álamos reemplazó a Cecilia Pérez en la presidencia de Azul Azul. (Foto: Diego Martin/Photosport)

La postura por las casas de apuesta en la U

En la instancia, también atendió a la prensa Andrés Weintraub, que es uno de los representantes de la universidad que están en el directorio de Azul Azul, quien se refirió a los vínculos del club con las casas de apuesta como main sponsor.

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“No se tocó ese tema porque es parte de las conversaciones que va a tener el nuevo convenio”, comenzó diciendo.

Aunque dejó clara cual es su postura al respecto: “Yo creo que durante la llamada de la administración de Sartor se cometieron violaciones muy importantes de valores básicos. No voy a ir al detalle. Y hay una nueva directiva ahora. Estos valores van a ser respetados. Tengo plena confianza de eso. Así que estamos viendo un nuevo rumbo”.

Finalmente, también se refirió al tema estadio y llamó a que la Casa de Estudios sea protagonista: “El estadio es el sueño de todos. Después de una serie de experiencias que yo he visto en el directorio de fracasos, me da la impresión que la participación de la universidad es fundamental para tener un estadio. En ese sentido, veo muy positiva la disposición de la prorrectora de la universidad de hacerse partícipe del proyecto de estadio, y que sea parte del convenio eso”.