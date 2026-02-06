Universidad de Chile tendrá que seguir esperando por la anhelada vuelta de una figura. Al menos, no será en este mercado de fichajes: fue oficializado con bombos y platillos en Europa.

A pesar de que ha hablado en reiteradas ocasiones sobre su retorno al conjunto estudiantil, ello no será posible en el presente período de transferencias. Ese es el caso de Igor Lichnovsky.

Durante las últimas horas, el defensor central de 31 años fue confirmado como flamante incorporación del Fatih Karagümrük SK. Así lo reveló la institución turca a través de sus redes sociales.

“Nuestro club ha firmado un contrato de 1.5+1 año con Igor Lichnovsky, el defensa del equipo mexicano CF América“, comenzó señalando el comunicado sobre su arribo.

En dicha línea, el elenco con sede en Estambul agregó: “Le damos la bienvenida a nuestra familia a Igor Lichnovsky y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y blanca“.

Igor Lichnovsky firmó en Europa: Universidad de Chile tendrá que esperar. (Imagen: Fatih Karagümrük SK)

Universidad de Chile tendrá que esperar por Igor Lichnovsky

De esta manera, el oriundo de Peñaflor retrasó su retorno a la escuadra universitaria. ¿Por cuánto? Al menos por 1,5 años, con la posibilidad de extender el contrato por una temporada más.

Cabe consignar que en diversas oportunidades, el seleccionado chileno ha manifestado su deseo de volver a vestir de azul. Sin embargo, no asoma en el horizonte del Romántico Viajero.

